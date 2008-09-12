Народная Самооборона думает, что вляпалась, - и больше не хочет

Гражданское движение «Народная Самооборона» исключает возможность баллотирования на следующих парламентских выборах в одном блоке с «Нашей Украиной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кировограде сообщил народный депутат из фракции НУ-НС (представитель «Народной Самообороны») Юрий ГРЫМЧАК.

По его словам, с самого начала совместной работы в блоке среди «нашеукраинцев» ощущалось пренебрежительное отношение к коллегам из «Народной Самообороны». «Нас предупреждали перед вступлением в НУ-НС: ребята, вы сами не знаете, во что вляпались», - рассказал Ю.ГРЫМЧАК. Он также отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет взгляды на государственный строй, отличные от «Нашей Украины». «Мы всегда склонялись к варианту парламентской или парламентско-президентской республики. Роль президента – быть моральным авторитетом нации», - считает народный депутат.

Ю.ГРЫМЧАК также отметил, что существует вариант присоединения «Народной Самообороны» к Блоку Юлии Тимошенко. «Но это желание должно быть взаимным. В БЮТ есть понимание нашей позиции, однако пока никаких переговоров по данному вопросу мы не проводили», - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

По его словам, часть партийцев из «Народной Самообороны» выступает за самостоятельное выдвижение на следующих выборах в Верховную Раду Украины. «Как свидетельствуют социологические исследования, базовый электорат «Народной Самообороны» составляет около 3%. При нормальной работе мы можем преодолеть этот проходной барьер», - считает депутат.