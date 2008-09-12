В НУ-НС видят еще одно доказательство того, что БЮТ и ПР пойдут в "ширку"
В трех фракциях говорят, что все нормально
Народный депутат Украины Валерий ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ) считает, что досрочных выборов в Верховную Раду не будет.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
По его словам, «парламент и коалиция будут работать нормально».
В.ПИСАРЕНКО отметил, что в случае, если все-таки досрочные выборы будут провозглашены, то и Президент Украины, учитывая его низкую поддержку среди населения, должен пойти на досрочные выборы.
Народный депутат Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) также считает, что выборов не «будет в этом году». Он отметил: «я не вижу оснований для проведения досрочных выборов, по крайней мере, сейчас.
Ю.МИРОШНИЧЕНКО выразил надежду, что политики способны достичь, несмотря на все противоречия и противостояния, договоренностей и не «дать радикально настроенным политикам и чиновникам сделать досрочные выборы».
Народный депутат Украины Владислав КАСЬКИВ (фракция НУ-НС) считает, что такие заявления В.ПИСАРЕНКО и Ю.МИРОШНИЧЕНКО свидетельствуют о том, что в парламенте будет создана новая коалиция при участии этих двух политических сил.
В.КАСЬКИВ считает, что это является нормальным с юридической точки зрения шагом, но, в то же время, у него возникают вопросы об идеологических основах такой коалиции.
В то же время он добавляет, что создание коалиции между БЮТ и ПР «наконец поставит точки для «і» для избирателей и покажет, кто есть кто в украинской политике».