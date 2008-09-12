Яценюк хочет, чтоб было из кого выбирать, но сам в гонку не полезет

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не будет баллотироваться на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

На вопрос, будет ли баллотироваться он на президентских выборах, учитывая то, что на сегодняшний день уже многие политики заявили о том, что будут выдвигать свои кандидатуры, А.ЯЦЕНЮК ответил: «Я – нет».

При этом он отметил, что поддерживает выдвижение разных кандидатов на пост Президента Украины, поскольку «должна быть широкая политическая палитра, чтобы было из кого выбирать».