Яценюк хочет, чтоб было из кого выбирать, но сам в гонку не полезет
08:06, 12 сентября 2008Политика
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Палитра должна быть как можно шире...
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не будет баллотироваться на президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.
На вопрос, будет ли баллотироваться он на президентских выборах, учитывая то, что на сегодняшний день уже многие политики заявили о том, что будут выдвигать свои кандидатуры, А.ЯЦЕНЮК ответил: «Я – нет».
При этом он отметил, что поддерживает выдвижение разных кандидатов на пост Президента Украины, поскольку «должна быть широкая политическая палитра, чтобы было из кого выбирать».
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