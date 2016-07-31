Нардеп назвал дату суда на экс-регионалом Ефремовым, призвал неравнодушных контролировать процесс

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель лидера фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

По его словам, заседание суда начнется в 14:00. «Я прошу каждого, кто хочет жить в стране, где закон одинаков для всех, прибыть в понедельник, 1 августа, в Печерский суд на 14:00 и контролировать процесс над Ефремовым», - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Генпрокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Ефремова сроком на 2 месяца. По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста в качестве меры пресечения.