Тимошенко пришла в Генпрокуратуру

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пришла по вызову в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры для дачи показаний по уголовному делу об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО появилась у входа в указанное подразделение Генпрокуратуры ровно в 10.00.

Комментируя свой вызов к следователю, она сказала: «Когда одного человека, которого Президент считает своим конкурентом на выборах, одновременно обвиняют в национальной измене, шпионаже в пользу Кремля, а теперь еще вызывает Виктор Андреевич ЮЩЕНКО меня в прокуратуру относительно его собственного отравления, я думаю, что это уже «Ноу комент», то есть без комментариев. И так все ясно. Но я, как законопослушный гражданин, безусловно, пришла в Генеральную прокуратуру».

Отвечая на вопрос журналистов, знает ли она что-то относительно дела об отравлении В.ЮЩЕНКО, чего еще не знает следствие, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Вы знаете, я думаю, что было бы очень целесообразно сейчас, чтобы Генеральная прокуратура, если она действительно хочет выяснить правду, то нужно было бы обратиться к Президенту Украины и обратиться в лучшую европейскую лабораторию, привлечь экспертов из всех стран, которые имеют такие же лаборатории, чтобы действительно публично сделать анализ, доказать все, а после этого людей на допросы таскать».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на допрос по этому делу ее приглашают уже второй раз. При этом премьер заметила, что ей «очень жаль, что сегодня политизируются все вещи, в том числе и здоровье Президента».