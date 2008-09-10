Регионалы Ахметова могут поломать игру Януковича?

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО не исключает, что вместо досрочных выборов могут быть нестандартные варианты выхода из политического кризиса.

Такое мнение он выразил на пресс-конференции в УНИАН.

В.ФЕСЕНКО считает, что сегодня все политические силы осознают риски проведения досрочных выборов. Так, для Партии регионов наибольшим риском является то, что падение явки избирателей ожидается именно в южных и восточных регионах. Поэтому для Партии регионов вопрос досрочных выборов – «это журавль в небе» – возможность после выборов сформировать коалицию под себя; а коалиция с БЮТ сегодня - это «синица в руках» – частичное получение власти уже сейчас. Риски есть и для БЮТ, который может потерять часть электората в связи с последними событиями в парламенте. Поэтому для них коалиция с ПР, по мнению В.ФЕСЕНКО, можно охарактеризовать как и хочется, и колется».

По мнению политолога, возможны разные варианты развития событий и при создании новой коалиции.

В.ФЕСЕНКО отметил, что в случае создания коалиции БЮТ и Партии регионов одно из оснований для проведения досрочных выборов исчезнет. Но он не исключает, что и в этом случае Президент, под угрозой «существования антипрезидентского конституционного большинства» попытается объявить досрочные выборы.

«Возможны варианты. У нас очень неоднозначная, подчас иррациональная политика», - заметил политолог, выразив мнение, что «у нас могут быть в стране очень неожиданное развитие событий. Например, создается большинство БЮТ – Партия регионов, и часть “регионалов”, которые ориентируются на Рината АХМЕТОВА могут не поддержать вопрос преодоления вето на законы, которые упрощают процедуру импичмента Президенту. Политолог заметил, что это возможно, поскольку Р.АХМЕТОВ заинтересован, чтобы В.ЮЩЕНКО остался в своей должности хотя бы до 2010 года как контррычаг Ю.ТИМОШЕНКО. В такой ситуации Президент увидит, что можно «еще поиграть» не распуская парламент. В.ФЕСЕНКО смоделировал другой вариант: БЮТ и ПР подписывают коалиционное соглашение, но часть БЮТ – члены партии Реформы и порядок – остаются во фракции, и соглашение не подписывают из этических и идеологических соображений. «И коалиция будет, и сохранено лицо БЮТ перед избирателями», - отметил он.

В то же время, по его мнению сегодня достоверность проведения досрочных парламентских выборов является намного выше чем президентских. В частности, парламентские выборы возможны в случае не возобновление деятельности большинства и не создания нового. «Для проведения досрочных президентских выборов, каких-то объективных, правовых оснований на сегодняшний день нет», - подчеркнул он.

В.ФЕСЕНКО заметил, что единственной возможностью для проведения досрочных президентских выборов может быть объявление действующему Президенту импичмента. “Я не исключаю также, сугубо гипотетически, возникновения, например, такой ситуации, когда происходит обострение политического кризиса: Президент прекращает полномочия Верховной Рады, парламент не признает этого – идет противостояние... и потом, возможно при посредничестве международных партнеров, садятся за стол переговоров, ищут пути выхода из кризиса и как один из вариантов - досрочные президентские выборы. Теоретически это возможно», - отметил он.

Политолог думает, что сегодня Президента «больше пугают» темой импичмента, используют его как метод политического давления на главу государства, чем серьезно пытаются реализовать этот сценарий. «Хотя и в Партии регионов, и в БЮТ есть сторонники такого сценария, там есть люди, которые очень «любят» Виктора ЮЩЕНКО, но я думаю, что лидеры этих политических сил Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ более серьезные политики, и просчитывают возможные последствия», - отметил он. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО должна понимать, что часть ее электората несмотря ни на что, продолжает надеяться на возобновление ее союза с В.ЮЩЕНКО. “Хотя, я понимаю, что сегодня терпение лопнуло и у одной, и у другой стороны», - заметил В.ФЕСЕНКО.