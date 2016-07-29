Конец "русской весны"

Кремль активно сливает людей, которые принимали непосредственное участие в захвате украинской земли, и ставит на их места стопроцентно свои кадры. Деятели, кричавшие и докричавшиеся «Путин, введи войска!», больше не нужны.

Причин много. И главная: предателей и коллаборантов никто не любит. Так было с украинскими военными, перешедшими на сторону оккупантов, они, в большинстве своем, сейчас изучают бескрайние просторы своей новой холодной родины, которой теперь служат. Так было и с «иконами» «русского мира», оккупировавшим Донбасс. Теперь очередь дошла и до так называемой «крымской политической элиты», когда-то с легкостью присягнувшей новым правителям.

Собственно говоря, в этом и есть причина смены губернатора Севастополя и ликвидация созданного оккупационным режимом так называемого «крымского федерального округа». Количество бывших украинских чиновников-предателей в Крыму будет постоянно снижаться. Остаться рулить на полуострове смогут только особо изворотливые, хитрые и сдавшие себе подобных. Остальных заменят на варягов из какой-нибудь средней полосы России.

Любой, кто мало-мальски знаком с политическим устройством России, знает, что так называемые постпреды президента РФ, по большому счету, свадебные генералы. Это люди, отправленные на почетную пенсию или пережидающие не лучшие времена в надежде получить новую должность. Но всегда это верные псы режима. Такая себе прослойка между администрацией президента и руководителями регионов, которые как раз и обладают реальной властью на местах.

Остаться рулить на полуострове смогут только особо изворотливые, хитрые и сдавшие себе подобных. Остальных заменят

Задача постпредов – дополнительный контроль и мониторинг за действиями губернаторов и составление докладных записок на тему того, как они выполняют то или другое указание российского президента. Машины и кабинеты прилагаются.

Другое дело Крым. «Крымский федеральный округ», собственно, и создан был именно для того, чтобы контролировать «новых россиян», которые, после прихода солдат из соседней страны, вдруг стали больше русскими, чем сами русские. Спустя два года стало ясно, что новые крымские начальники настолько увлечены междоусобной войной, что забывают о службе новому хозяину. Таких будут гнать. И скоро, наверное, не останется ни одного ярого сторонника «русского мира», засветившегося в ходе операции по аннексии полуострова. Начнется новая история, история о том, что полуостров всегда был российским. Будто и не было никаких «вежливых людей». Благо, память граждан страны, много лет встающей с колен, коротка.

Кремль уже успел заявить, что жизнь крымчан, после этой кадровой чехарды, не изменится. И, в данном случае, сложно в это не поверить. Вряд ли в ближайшее время чаяния жителей полуострова будут услышаны. Это российские реалии, господа: последний свой голос вы отдали на псевдореферендуме. Дальше «мнение» народа спрашивать никто не будет.

Российские «говорящие головы» из «экспертного» сообщества уже успели заявить, что «крымский федеральный округ» не нужен, так как процесс поглощения украинского полуострова завершен. На практике это означает, что в новостях про оккупированный Крым можно будет услышать не чаще, чем про Республику Адыгея. Про этот Богом забытый край в федеральных новостях вспоминают только в случае приезда туда первого лица. Крыму, конечно, больше повезло, он теперь - вторая туристическая столица, и показывать его будут почаще, но ненамного, ибо лето коротко.

Россия - сложная страна, и происходящее в ней нельзя трактовать однозначно. Это всегда комплекс компромиссов и результат борьбы разных группировок власть имущих. Но это прекрасный пример для украинских элит, до сих пор заигрывающих с агрессором.

Им так и не удалось до конца понять, что Москва их банально презирает и места им на российском политическом поле просто нет. Крым и Донбасс это наглядно показали. Но урок усвоили не все.

Роман Цимбалюк, Москва