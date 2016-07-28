"Губернатора" оккупированного Севастополя "сослали" в Сибирь

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма считают, что в продлении санкций ЕС "нет катастрофы"

«Принять отставку губернатора города Севастополя Меняйло по собственному желанию. Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора города Севастополя до вступления в должность лица, избранного губернатором города Севастополя. Этот указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в сообщении.

Другим указом Путин назначил Меняйло полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.