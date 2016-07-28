"Губернатора" оккупированного Севастополя "сослали" в Сибирь
13:37, 28 июля 2016Политика
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Президент России Владимир Путин сменил «губернатора» оккупированного Севастополя, назначив вместо Сергея Меняйло «временно исполняющим обязанности губернатора» Дмитрия Овсянникова.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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«Принять отставку губернатора города Севастополя Меняйло по собственному желанию. Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора города Севастополя до вступления в должность лица, избранного губернатором города Севастополя. Этот указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в сообщении.
Другим указом Путин назначил Меняйло полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.
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