Клюев: вероятность выборов высока, но лучше договориться
"Иначе мы потеряем нашу страну"
Один из лидеров Партии регионов, народный депутат Украины Андрей КЛЮЕВ называет высокой вероятность досрочных парламентских выборов, но считает, что политическим силам лучше договориться.
Такое мнение он высказал в комментарии, переданном агентству УНИАН пресс-службой депутата.
Он назвал очевидным тот факт, что сегодня в парламенте достаточно сложно будет создать коалицию. «И с точки зрения будущих президентских выборов, и с точки зрения идеологических разногласий между основными политическими силами. Так что очень вероятны досрочные парламентские выборы», - подчеркнул депутат. В тоже время, А.КЛЮЕВ отмечает, что прошлогодние парламентские выборы, «продавленные Президентом с множеством нарушений закона», принесли стране только новые проблемы и противостояния. «Никаких прорывов не произошло, несмотря на все обещания их инициаторов», - подчеркнул депутат.
Поэтому, по словам А.КЛЮЕВА, остается один путь – договариваться. «Возобновление полноценной работы парламента на прошлой неделе показало, что этот путь может быть продуктивным. И это первый шаг», - подчеркнул он.
«Естественно, основные политические силы имеют позиции, по которым будет сложно найти компромисс. Партия регионов также не переступит через свои базисные принципы. Однако в первую очередь необходимо заняться животрепещущими экономическими и социальными проблемами», - считает А.КЛЮЕВ.
По словам депутата, кроме того, путем переговоров и взаимных компромиссов нужно поменять законодательное поле, «так, чтобы минимизировать этот бардак власти: максимально четко разграничить полномочия и ответственность (устранить раздвоенность исполнительной ветви), минимизировать угрозу авторитаризма, возможности злоупотреблений». «Естественно, сами по себе законодательные изменения не гарантируют отсутствия конфликтов и кризисов в дальнейшем. Нужна еще политическая воля и понимание, что дальше так жить нельзя. Иначе мы потеряем нашу страну», - отметил он.
Обосновывая свою позицию, А.КЛЮЕВ подчеркнул, что к поиску компромиссов подталкивает и экономическая ситуация в стране. Он считает, что исчерпан потенциал восстановительного роста экономики Украины после кризиса начала 90-х. «Однако власть очень мало сделала для появления новых перспектив. Годы после выборов-2004 практически потеряны для страны - постоянные политические противостояния, особенно в «оранжевой» команде, безответственный популизм и непрофессионализм многих чиновников привели к плачевным результатам», - отметил депутат.
Он подчеркнул, что следующий год все эксперты, в том числе и международные, называют очень сложным для экономики Украины. По прогнозам экспертов, экономический рост в будущем году практически остановится. «Для простых людей это - дальнейшее повышение цен, снижение доходов, скачок безработицы, невозможность получить кредит», - отметил А.КЛЮЕВ.
«Необходимо срочно принимать меры. В тоже время задача власти думать о будущем страны. Мы должны не только предотвратить экономический кризис и стабилизировать экономику, но и создать задел на перспективу. Мы не имеем права больше терять время», - считает депутат. По словам А.КЛЮЕВА, «для всего этого нужна сильная и профессиональная власть. А с этим пока проблемы».