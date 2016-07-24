Боевики угрожают украинским пленным 30-летним заключением - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

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"Пленники до сих пор в тюрьме, еще в худших условиях, потому что их перевели в СИЗО и угрожают 30 - летним заключением. В это время крестный ход "за мир" под эгидой ПЦ МП почему-то идет в Киев, а не к Кириллу, в Москву. Там надо о мире молиться и просить о мире и освобождении украинских людей и украинских земель... ", - написала она.

По ее словам, еще в апреле, "когда представители ОРДЛО обманули весь мир и отказались выполнять свое же обещание освободить заложников до Пасхи, несчастные мамы и жены пленных направили письма патриарху Кириллу с просьбой содействовать в освобождении их близких, с мольбой и криком отчаяния - повлиять на "очень набожных", увешанных крестами и георгиевскими лентами главарей ОРДЛО, чтобы те... отпустили пленников... "

Однако, по словам Геращенко, эти письма не имели никакой реакции.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 июня, в заложниках боевиков находятся 112 украинцев, еще 10 удерживаются на территории РФ