Посол Украины при ЕС ожидает прекрасную новость через час

Посол Украины при ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ надеется, что на саммите Украина-ЕС новое соглашение будет названо Соглашением об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Париже во время саммита Украина- ЕС.

«Сегодня, я надеюсь, через час, вы услышите эту прекрасную новость, что Украина будет заключать Соглашение об ассоциации», - сказал он. «Вопрос лишь в том, чем наполнять это слово», - сказал украинский Посол.

В то же время он отметил, что новое усиленное соглашение, над которым Украина и ЕС работают уже больше года, предусматривает расширение сотрудничества почти во всех отраслях двусторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении 5 марта 2007 года. Сегодня в Париже проходит XII саммит Украина-ЕС.