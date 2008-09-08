Тимошенко знает, как снять проблему вторых паспортов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что граждане Украины должны нести ответственность по закону за нарушение конституционной нормы о статусе гражданства.

Как передает корреспондент, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве для региональных и центральных СМИ.

“Это является незаконным и более того – неконституционным, когда граждане Украины имеют не один паспорт Украины, а имеют еще паспорта граждан других стран мира. Это является нарушением Конституции, нарушением закона, и, безусловно, те, кто нарушает закон, должны по закону и отвечать”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее мнению, власти Украины обязаны создать такие условия жизни, чтобы у людей не возникало желания иметь еще один паспорт другой страны. “Мы будем предпринимать все необходимые шаги, чтобы гражданин Украины имел только один украинский паспорт. Кроме ответственности за двойное гражданство, мы должны создать и социальные, и политические, и психологические условия, при которых человек, независимо от того, в какой части Украины она живет, будет любить Украину, ценить Украину как мать, и у него не будет желания иметь другие паспорта. Это намного более сложная задача, чем вырвать у него из рук другой паспорт”, - объяснила она.

“Я как руководитель правительства считаю, что такая политика должна начаться с Автономной Республики Крым, а также в Луганске, Львове, Закарпатье – там тоже, кстати, есть двойные паспорта. Для любых регионов Украины нужно создать такие условия жизни, чтобы им не хотелось иметь паспорт какой-либо другой страны”, - уверена Ю.ТИМОШЕНКО.