Луценко предлагает коалиции равняться на доярок

Глава МВД Юрий Луценко в интервью УНИАН рассказал, что депутаты-самооборонцы 2 сентября, когда их коллеги из НУ-НС ушли из сессионного зала ВР, звонили по телефону ему лично, чтобы выяснить, как они должны действовать в такой ситуации. Луценко говорит что согласился с тем, что “его” нардепы должны остаться на местах.

“А как мы должны были поступить? – переспросил министр. - Я был на телефонной связи, мне перезвонили, спросили, что делать. Я спросил у депутатов, как они думают. Они говорят, нас избрали депутатами, год не было возможности работать, сейчас есть такая возможность, мы зайдем в зал и будем работать так, как велят наши убеждения.

Некоторые законы мы поддерживаем, некоторые – нет. Вчера по некоторым законам мы голосовали, по некоторым – нет.

Простите, если доярке не доплатили премию, разве она в знак протеста, перестанет доить корову?

Так почему депутат в знак протеста не садится за пульт? Он может не жать на кнопку, может быть “против”, но он должен там быть! Оставлять зал это ненормальное проявление политических амбиций. Это не школа, где можно назло учителю прогулять урок”.

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