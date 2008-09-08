Тимошенко вызывают в Генпрокуратуру на допрос

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что получила повестку из Генеральной прокуратуры на 11 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве для региональных и центральных СМИ.

«На сегодняшний день вследствие этих действий (обращение СБУ в Генпрокуратуру по фактам о национальной измене премьер-министра – УНИАН) открыты все оперативно розыскные дела против руководителя моего секретариата, против руководителя моей службы, против премьер-министра, против большого количества людей, которые работают в правительстве», - сказала она.