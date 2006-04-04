В Тернополе правоохранители освободили заложника

В Тернополе правоохранители освободили мужчину, которого бизнесмен три дня держал в заложниках.

Как сообщил корреспонденту УНИАН инспектор по работе с общественностью Тернопольского линейного отдела милиции Павел БОДЕНЧУК, пострадавшего держали в одном из офисных помещений на Привокзальной площади.

По предварительным данным, его закрыли по инициативе руководителя фирмы, которому мужчина задолжал более 11 тыс. грн.

Поскольку подчиненный не возвращал долг, руководитель решил таким способом его проучить. “Заложника” кормили, не били и не издевались над ним, просто не выпускали из помещения. Как-то мужчина сумел известить о своем положении знакомого, а тот уже позвонил по телефону в милицию, рассказал П.БАДЕНЧУК.

Сейчас по данному случаю правоохранители поводят проверку.