Отчеты Еханурова и Огрызко перенесли - появилась новая информация

Верховная Рада Украины перенесла заслушивание информации министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА и министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО относительно временного пребывания иностранных кораблей в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 288 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале. Голосовали в основном члены фракций БЮТ и Партии регионов. Фракция КПУ голосовала против перенесения рассмотрения данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, корабль береговой охраны ВМС США “Даллас” находился в Севастополе 1-2 сентября с целью пополнения запасов воды и продуктов питания, а также отдыха личного состава.

4 сентября в порт Севастополя с неофициальным визитом зашло океанографическое судно Центра морских перевозок ВМС США Pathfinder, которое будет находиться в порту с 4 по 6 и с 15 по 17 сентября. Корабль Pathfinder примет участие в совместном украинско-американском проекте по поискк санитарного транспортного судна «Армения», которое было потоплено в 1941 году в районе мыса Аю-Даг и Ай-Тодорского маяка.

3 сентября фракция Партии регионов требовала заслушать информацию министра обороны Ю.ЕХАНУРОВА и министра иностранных дел В.ОГРЫЗКО относительно пребывания корабля береговой охраны США в Украине.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников во фракции БЮТ, разрешение на заход в Севастополь корабля «Даллас» давал первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, а на заход второго корабля Pathfinder – вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.