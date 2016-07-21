Чубаров назвал имеющиеся в арсенале у Турции механизмы давления на Россию в вопросе Крыма

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По его словам, возвращение Крыма, сроки его возвращения — пропорциональны ослаблению России.

"Поэтому чем больше факторов ведут к экономическому, политическому и военному ослаблению России, тем больше вероятность скорейшего возвращения Крыма. Таким образом, расширение любой страной отношений с Россией для нас является неприемлемым. Но! Как только мы говорим об этом, сразу возникает вопрос: а что же вы, ребята, сами торгуете со страной, которая на вас напала", - заявил он.

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Также Чубаров рассказал, что Турция будет делать ровно столько, сколько будет возможно для ее участия в содействии Украине.

"Турция будет это делать исключительно совместно с партнерами Украины. Допустим, в рамках НАТО. Как и любое другое государство, Турция в индивидуальном или инициативном порядке не будет делать больше для возвращения Крыма Украине, нежели сама Украина. Следовательно, давление Турции на Россию будет определяться уровнем ее поддержки Украины", - подытожил глава Меджлиса.