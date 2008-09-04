Фесенко про разводку, последних дураков и кирдык для Януковича

Партия регионов исчезнет с политической карты, если пойдет на коалицию с БЮТ при сохранении за Юлией ТИМОШЕНКО должности премьер-министра.

Такое мнение высказал руководитель Центра прикладных политических исследований Владимир ФЕСЕНКО во время круглого стола: «Ужасный конец или ужас без конца: чем закончится кошмар коалиций?».

Он назвал бессмыслицей сценарий, который сегодня распространяется в СМИ со ссылкой на источники, по которому БЮТ и ПР достигли договоренности, что Ю.ТИМОШЕНКО остается премьером, а Виктор ЯНУКОВИЧ становится Президентом Украины на следующих выборах, а пока станет председателем парламента.

“Если “регионы” пойдут на эту “разводку”, они будут последними дураками. Потому что в случае, если они идут на официальную коалицию с БЮТ и Ю.ТИМОШЕНКО остается премьер-министром, то кирдык и Партии регионов, и В.ЯНУКОВИЧУ вместе с ними”, - отметил политолог. Он подчеркнул, что после объединения БЮТ и Партии регионов ни один человек в Украине не “поставит ломаного гроша” за президентство В.ЯНУКОВИЧА. Он напомнил, что за всю историю независимости Украины спикеры никогда не выигрывали президентские выборы. Но самым главным, по его мнению, является то, что реальная власть останется у премьера, а не спикера.

В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что лидер БЮТ умеет блестяще проводить избирательные кампании, в отличие от Партии регионов. Он не уверен, что отношения между двумя политическими силами не изменятся в течение нескольких месяцев. “Поэтому риски очень большие”, - отметил политолог.

Как известно сегодня газета “Сегодня”, сообщила со ссылкой на источники в Партии регионов, что Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ достигли договоренности на стратегическую перспективу (на президентские выборы) и ближайшую (на период до президентских выборов). "Стратегия такая - В.ЯНУКОВИЧ - президент, Ю.ТИМОШЕНКО – премьер. Президентские выборы состоятся в срок - в конце 2009 года. Ю.ТИМОШЕНКО принимает участие в первом туре выборов, но во втором снимает свою кандидатуру. После чего соревнуются В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ. Побеждает, конечно же, последний. Почему Ю.ТИМОШЕНКО отказывается от выборов? Просто изменят Конституцию, для чего сейчас будет создана временная конституционная комиссия. В результате премьер станет полновластным хозяином в исполнительной власти, за президентом останется внешняя политика и командование армией”, - пишет издание. Относительно ближайшей перспективы, то, по словам источника, в течение сентября будет создана временная стабилизационная коалиция БЮТ и ПР. "Просто будет объявлено, что для того, чтобы снять угрозу новых перевыборов, которых народ не хочет, и внести стабильность в политическую жизнь Украины, БЮТ и ПР идут на вынужденную коалицию. После создания коалиции, “регионалы” получают 50% +1 место в правительстве ТИМОШЕНКО, а Андрей КЛЮЕВ становится первым вице-премьером. Во время этого коалиционного процесса Арсений ЯЦЕНЮК будет снят с должности спикера, Александр ЛАВРИНОВИЧ станет исполнять обязанности председателя ВР. А после образования коалиции В.ЯНУКОВИЧ становится спикером. Такой план", - сообщает газета.

Правда, в БЮТ изданию заявили, что хорошо подумают, прежде чем входить в коалицию с "регионалами": "Понимаете, мы не хотим, чтобы с нами произошло то, что произошло с МОРОЗОМ. Мы не хотим, чтобы западноукраинский электорат обвинил нас в предательстве".