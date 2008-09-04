Яценюку надоело каждый день тратить час на болтовню

В работе Верховной Рады объявлен перерыв на час - до 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва состоится заседание лидеров фракций по поводу согласования сегодняшней повестки дня.

Объявляя перерыв, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратился с просьбой к руководителям фракций изменить свою позицию и утвердить повестку дня работы парламента на неделю.

По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы каждый день не тратить «часна болтовню».