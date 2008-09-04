Яценюку надоело каждый день тратить час на болтовню
10:18, 04 сентября 2008Политика
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В ВР - опять перерыв
В работе Верховной Рады объявлен перерыв на час - до 11.00.
Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва состоится заседание лидеров фракций по поводу согласования сегодняшней повестки дня.
Объявляя перерыв, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратился с просьбой к руководителям фракций изменить свою позицию и утвердить повестку дня работы парламента на неделю.
По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы каждый день не тратить «часна болтовню».
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