Ющенко объясняет разницу между Косово и Южной Осетией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет опасной параллель между кавказским конфликтом и ситуацией с Косово.

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала CNN.

«Южная Осетия это не Косово-2», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что во время решения конфликта Косово не один год проходил диалог на высоком международном уровне, в том числе Совета безопасности ООН и ЕС.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что урегулировать этот конфликт удалось именно благодаря международному диалогу. Он заметил, что всего этого не наблюдается в кавказском конфликте.

«Нужно с холодной головой и горячим сердцем быть преданным урегулированию этого (кавказского – УНИАН) конфликта», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что это один из наибольших вызовов для международного сообщества и сегодня необходимо сделать все, чтобы не распространить конфликт на другие сепаратистские режимы.

Он также подчеркнул, что кавказский конфликт является серьезным тестом для международных отношений. «Весь мир почувствовал, что Черноморский регион может формировать риски», - сказал Президент. Он считает, что лучшим ответом на это было бы присоединение стран Черноморского региона к европейской коллективной безопасности.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что Украина солидарна с последними решениями Европейского Союза, касающимися грузинско-российского конфликта и будет делать все, чтобы помочь урегулированию этой проблемы как можно скорее.

«Сейчас нужно делать все, чтобы и Грузия, и Россия нашли новые формы понимания», - сказал В.ЮЩЕНКО.