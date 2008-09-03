Тимошенко уверяет, что со своим креслом ни за что не расстанется

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что будет продолжать возглавлять правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Кабинете Министров на совещании со специалистами Министерства здравоохранения и представителями фармацевтической промышленности Украины.

«Я знаю, что у вас всех сейчас в глазах и на лицах вопрос: будет ли работать это правительство, и способно ли оно будет вообще это делать, и сколько времени там есть, учитывая все эти коалиционные перипетии.

Я могу вам сказать - будьте спокойны, и я хочу немножко вам своего спокойствия передать, никакая суета, никакие интриги, ни правительство не разрушат, ни моего руководства этого правительства не разрушат, и не разрушат нормального движения страны к системным и глубоким реформам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр призвала присутствующих спокойно работать.