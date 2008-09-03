Если Тимошенко пойдет в коалицию с ПР, то электорат будет ей не нужен?

Директор Киевского Института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что в случае проведения досрочных парламентских выборов “Наша Украина” будет иметь “мизерные” шансы.

Такое мнение К.БОНДАРЕНКО выразил УНИАН, комментируя последние события в парламенте, а также позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

“В случае досрочных парламентских выборов шансы «Нашей Украины» - как показывают социологические исследования – мизерные”, - в частности отметил он. В то же время, по словам политолога, «Наша Украина» может войти в какой-то другой блок, и это ей возможно добавит пару процентов. “Думаю, она одержит не более десяти процентов”, - подытожил К.БОНДАРЕНКО.

Однако, политолог все-таки считает, что у украинских политиков “хватит здравого смысла”, чтобы возобновить старый формат коалиции, вернуться к status quo по состоянию на 1 сентября этого года.

“Думаю, что ТИМОШЕНКО уже достаточно указала ЮЩЕНКО на его место в системе украинской политики, указала на возможности новой коалиции. По-моему, выход может быть один – ТИМОШЕНКО добивается отставки (главы Секретариата Президента) Виктора БАЛОГИ, добивается нормализации отношений с ЮЩЕНКО и страна начинает жить, работая нормально над социально-экономическими проблемами”.

То есть, прогнозирует политолог, сначала будут попытки для нормализации отношений, а если это не удастся, тогда уже политики перейдут к “крайнему варианту”.

Говоря о возможности нового формата парламентской коалиции - между БЮТ и Партией регионов - К.БОНДАРЕНКО отметил: “Если ТИМОШЕНКО согласится на формальную коалицию с Партией регионов, ей будет очень трудно каким-то образом объяснить своему электорату, почему она пошла на этот шаг”. В то же время, по его словам, Президент не учитывает одного нюанса: “Если ТИМОШЕНКО пойдет на широкую коалицию, то электорат ей будет просто не нужен и объяснять ей никому ничего не придется. Поэтому 370 голосов, которые будут в ее активе, то есть у новой коалиции, позволят менять, переформатировать власть в стране, то есть будет эдакая директория образца 1793 года во Франции”.