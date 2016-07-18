Парубий: Рада назначит новых членов ЦИК в сентябре
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что парламент переформатирует состав Центральной избирательной комиссии в начале сентября.
Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает LB.ua.
"Я думаю, что одним из первых решений в начале сентября будет формирование нового состава ЦИК", - сказал он.
По мнению спикера, вопрос ЦИКа является приоритетным и нуждается в скорейшем решении.
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Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№№ 4789 и 4790).
Согласно проекту постановления №4790, президент предлагает назначить на должности членов Центризбиркома Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.