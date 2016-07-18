В Луганской области в округе №114 проголосовали 40,92% избирателей - ОГА

Об этом говорится в заявлении председателя Луганской областной государственной администрации–руководителя военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза по поводу выборов на 114-м округе, переданном УНИАН.

"Промежуточные выборы в Верховную Раду в 114-м округе состоялись. По состоянию на 20.00 предварительно в них приняло участие 40,92% избирателей Беловодского, Марковского, Меловского, Новопсковского, Славяносербского, Станично-Луганского и Новоайдарского районов", - говорится в тексте сообщения.

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Председатель областной ВГА поблагодарил "всех луганчан, которые несмотря на жару пришли на избирательные участки и выполнили свой гражданский долг".

По информации Гарбуза, в целом избирательный процесс прошел с незначительными нарушениями, которые были вовремя нейтрализованы благодаря профессиональным действиям окружной и участковых избирательных комиссий.

"Хочу поблагодарить также органы государственной власти и правоохранителей, которые сделали все возможное, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и в соответствии с действующим законодательством. Что же касается выявленных правонарушений, то убежден: компетентные органы предоставят соответствующие оценки, все виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

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Также руководитель области выразил надежду, что "подсчет голосов пройдет организованно и прозрачно, не будет попыток искажения результатов волеизъявления граждан, а избиратели 114-го округа получат своего законного представителя в Верховной Раде".