Луценко обещает до конца года заочно осудить всех причастных к расстрелам на Майдане

Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал, что до конца года будет заочно осужден всех установленных лиц, причастных к расстрелам людей на Майдане, которые скрываются за пределами Украины или в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время брифинга в Тернополе.

Он пояснил, что заочно осуждать подозреваемых суды получили право благодаря закону, который дает такие полномочия в отношении обвиняемых, которые более 6 месяцев скрываются от правосудия.

"Теперь все "беркуты", которых мы знаем, и которые находятся на территории России или в Крыму, уже в этом году будут заочно осуждены в одном из судов столицы. Скажете, заочное осуждение, что тут такого? Но осуждение по статье 115 – убийство. Он не сможет больше передвигаться по миру. Не думаю, чтобы кто-то пропустил такую человека через границу. И придется им отдыхать только на озере Байкал, желательно под льдом", – сказал Луценко.

Он добавил, что сейчас доказательную базу готовят следователи и прокуроры департамента специальных расследований ГПУ во главе с Сергеем Горбатюком.

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"Там ведется очень серьезная работа. Я спросил у Горбатюка, что надо. Он принес перечень компьютерной техники на 1,5 миллиона. Купили ему добрые люди технику и даже программу, которая может идентифицировать лица на видео. Работа проводится титаническая. Следствием является то, что идет суд присяжных над задержанными, обвиняемыми в расстрелах на Майдане", – сказал Генпрокурор.

Новоназначенный прокурор Области Вячеслав Перч, который до назначения работал в ГПУ и был начальником управления процессуального руководства, которое осуществляло надзор за расследованием дела по Майдану, добавил, что следователям известны роли всех бойцов в масках, причастных к расстрелу мирных граждан.

"Мы собрали все возможные видео и восстановили события. Определили последовательность действий всех участников, определили роль каждого. Были только проблемы с идентификацией, ведь все они были в масках", – отметил Перч.