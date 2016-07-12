Суд по делу пяти экс-"беркутовцев" начал допрос родственников погибших евромайдановцев

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд завершил изучение выводов балістико-химических экспертиз патронов и изъятого оружия, из которого стреляли по участникам акций протестов в феврале 2014 года и перешел к стадии допроса потерпевших.

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В частности, сегодня суд заслушал объяснения отца погибшего Назария Войтовича Юрия Войтовича. Потерпевший предоставил характеристику сыну, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью Назарий уехал в Киев на Майдан Независимости, как семья узнала, что сын погиб и другие обстоятельства.

Следующее судебное заседание по делу против «беркутовцев» состоится 19 июля в 11.30.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.