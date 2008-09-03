Лавров: истекает срок Договора о дружбе Украины с Россией

Москва рассчитывает, что "Большой договор о Дружбе и сотрудничестве России и Украины" будет продлен, а другие соглашения, в том числе по Черноморскому флоту, будут сохранять свою силу, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров российским журналистам во вторник.

"Истекают первые десять лет договора между Украиной и Россией, и если до 1 октября ни одна из сторон не выскажется об обратном, его действие автоматически продлевается", - сказал Лавров.

"Я не вижу никаких причин, по которым Россия должна инициировать прекращение действия договора, отвечающего интересам России и Украины. Естественно, мы будем в полной мере рассчитывать, что и другие основополагающие документы, определяющие наши отношения и направленные на наше сотрудничество, в том числе договор по Черноморскому флоту будут сохранять свою силу", - добавил он.

Комментируя намерение украинского руководства повысить арендную плату за нахождение Черноморского флота у берегов Украины, российский министр отметил, что "это противоречит базовому соглашению по Черноморскому флоту, в котором четко зафиксирована стоимость аренды".

"Исходим из того, что международное соглашение, каковым является соглашение по Черноморскому флоту, имеет абсолютный приоритет над внутренними законодательными актами", - отметил министр.