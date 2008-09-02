Парламент преодолел вето Президента на Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 361 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

“За” проголосовали в полном составе фракции Партии регионов, БЮТ, КПУ, а также 9 народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина.

Перед голосованием за преодоление вето лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО призвал БЮТ не голосовать за этот проект закона. Он отметил, что, голосуя за преодоление вето, «вы начинаете процедуру импичмента Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО». «Будете нести ответственность», - сказал он.

По словам лидера фракции НУ-НС, именно этим шагом БЮТ разрушает коалицию.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что во время подготовки коалиционного соглашения лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО ни разу не затрагивала вопроса об этом законе.

«Вы имели одни взгляды тогда, и стали принципиальными только сейчас, когда входите в союз с Партией регионов», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

При этом он отметил, что когда на прошлой сессии Партия регионов выносила на рассмотрение ВР вопрос об отставке правительства Ю.ТИМОШЕНКО фракция НУ-НС не поддержала это предложение.