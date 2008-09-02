БЮТ: в НУ-НС думают, что дуют в паруса, а сами надувают щеки

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО призвал партнеров по коалиции, фракцию “Наша Украина – Народная самооборона” принять участие в голосовании по вопросам, которые сегодня будет рассматривать Верховная Рада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сессии парламента.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что сегодня в сессионном зале «по всем принципиальным вопросам для государства было 360-370 голосов».

«Неужели вы думаете, что вы дуете в паруса, но вы надуваете щеки», - сказал И.КИРИЛЕНКО, обращаясь к фракции НУ-НС.

«Присоединяйтесь. Верховная Рада объединилась для того, чтобы избавиться от влияния извне», - отметил он.

Лидер фракции БЮТ также дал негативную оценку “шквалу безосновательных обвинений” в адрес премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которые раздавались в то время, когда правительство делало все для того, чтобы помочь украинским гражданам, которые очутились в зоне военного конфликта в Грузии, и одновременно принимал меры для ликвидации последствий наводнения в Западной Украине.

Кроме того, И.КИРИЛЕНКО в который раз назвал “безосновательными” «обвинения в так называемой «государственной измене», которые раздавались со стороны Секретариата Президента в адрес премьер-министра.

По его словам, «травля личности Юлии ТИМОШЕНКО» продолжается с 2005 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция НУ-НС не принимала участие в ряде голосований, в частности, о включении в повестку дня законопроекта о временных следственных комиссиях и временной специальной комиссии, которая будет заниматься совершенствованием процедуры импичмента Президенту. За включение этого вопроса в повестку дня ВР проголосовало 373 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале, в частности, и депутаты от БЮТ и Партии регионов.

И.КИРИЛЕНКО выразил обеспокоенность по поводу того, что фракция НУ-НС не дала своей оценки обвинениям в адрес премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, которые прозвучали от представителей Секретариата Президента.

«Оценки со стороны наших коллег до сих пор нет, и нас это очень беспокоит», - отметил он.

18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий о пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

Премьер-министр отвергла обвинения Секретариата Президента в предательстве национальных интересов.