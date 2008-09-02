У Кличко придумали, как уберечь Киев от «посягательств» команды мэра

Блок Виталия Кличко инициирует формирование реестра столичных предприятий, которые не подлежат приватизации, а их имущество не передается в залог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, соответствующий проект решения уже подготовлен к рассмотрению в Киевском городском совете.

В Блоке Кличко считают незаконной масштабную распродажу 35 коммунальных предприятий, который на прошлой неделе начал Киевсовет. В сообщении отмечается, что законами Украины «О приватизации государственного имущества», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О залоге» четко определен ряд объектов коммунальной собственности территориальной общины (в т.ч. и города Киева), которые не подлежат приватизации и не могут быть переданы в залог. «В частности, не может быть приватизирован метрополитен и городской электротранспорт», - отмечают в Блоке Кличко.

«Блок Виталия Кличко требует от Киевсовета отменить незаконные решения сессии от 28 августа и возвратить киевской общине предприятия, стоимость активов которых превышает несколько миллиардов гривен. Это позволит эффективно руководить коммунальным хозяйством и избежать ситуации, когда частные коммунальные предприятия одной рукой постоянно и бесконтрольно будут выкачивать из городского бюджета дотации, а другой – будут повышать тарифы на услуги ЖКХ», - говорится в сообщении блока.

Члены Блока Кличко считают, что благодаря созданию реестра предприятий, которые не подлежат приватизации, можно будет уберечь общину столицы «от дальнейших посягательств и хищений командой мэра».

В Блоке Кличко также не исключают обращения в суд в случае отклонения предложенного проекта решения, ведь ситуация, сложившаяся с отчуждением имущества общины на последней сессии, как утверждают авторы сообщения, прямо нарушает права киевлян и ряд законодательных актов.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет на сессии 28 августа разрешил приватизацию, в частности, 75 млн. 997 тыс. 940 штук акций ЗАО «Хлеб Киева», которое находится в коммунальной собственности, что составляет 50% + 1 акция общины; разрешил продажу коммунального пакета акций ОАО «АК «Киевводоканал» в количестве 178 млн. 748 тыс. 500 шт. акций (25,4%); разрешил приватизацию 57 млн. 982 тыс. 839 акций ОАО «Киевспецтранс» (51% акций предприятия) и принял решение разрешить продажу коммунального пакета акций ОАО «Киевгаз» в количестве 1 млн. 614 тыс. 144 шт. - 28,45%.