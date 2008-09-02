Третьяков думает, что БЮТ и ПР могут развалить коалицию уже сегодня

«Если сегодня силами БЮТ и Партии Регионов будут проголосованы вопросы, внесенные в повестку дня Верховной Рады, то коалиция будет уничтожена», - заявил «Главреду» народный депутат от НУНС Александр Третьяков. Депутат прогнозирует, что «при фактическом альянсе БЮТ и Партии Регионов «Наша Украина» не сможет, да и не должна делать вид, что внутри коалиции все в порядке».

По мнению Третьякова, после совместного голосования БЮТ и ПР, события могут развиваться по двум сценариям: «Или «Наша Украина» и БЮТ вновь сядут за стол переговоров, но уже с участием Блока Литвина, чтобы создать коалицию. Второй вариант – досрочные выборы. Ведь при развале нашей коалиции, возникнет коалиция между ПР и БЮТ. Фактически БЮТ сегодня берет пример с Александра Мороза, и, вполне вероятно, что Блок Юлии Тимошенко ожидает судьба СПУ».

Депутат также отметил, что политические силы должны четко донести до избирателей, что именно БЮТ провоцирует внутриполитический хаос: «В постгрузинской ситуации, когда вся Украина должна объединиться перед внешней угрозой, преступно устраивать политические кризисы. БЮТ как правящая партия должна быть заинтересована в скорейшем рассмотрении госбюджета, а не в эскалации конфликтов».

Александр Третьяков также подчеркнул, что «именно на БЮТ сейчас ложится ответственность за развитие ситуации в стране».