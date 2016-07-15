В Госдепе сообщили, о чем говорили Керри и Путин

На встрече обсуждался вопрос усиления мер для прекращения боевых действий в Сирии, базирующиеся на политическом урегулировании противостояния режима Асада и оппозиции, сообщает 112.ua со ссылкой на Госдеп США.

Читайте такжеПутин во время телефонного разговора попросил Меркель и Олланда активнее "влиять" на Киев

Керри заявил, что обеспокоен ростом случаев эскалации насилия, которые происходят по вине режима Асада. Также, обсуждались вопросы усиления общего давления в борьбе с группировками ИГИЛ, Аль-Каида и связанные с ними Джебхат Ан-Нусра.

Также, Керри поднял вопрос Украины, призвав Россию ускорить имплементацию Минских соглашений, особенно в части реализации вопросов безопасности.