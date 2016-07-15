Парубий называет судебную реформу главной "победой" сезона в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

"Я считаю, что, наверное, главной победой этого сезона в Верховной Раде была судебная реформа", - сказал спикер и добавил, что она, в частности, дает возможность сделать суды независимыми от президента и ВР, снимает неприкосновенность судей и выводит их из-под политики.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о судоустройстве и статусе судей

Так, председатель ВР считает это масштабной реформой относительно самой уязвимой системы - судейской, которая была "самая коррумпированная в Украине".

В то же время, "величайшей зрадой" политического сезона Парубий назвал попытки дестабилизации Украинского государства. "Когда пытаются во время войны, когда наши ребята на Востоке гибнут, бить в спину", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 июня, Верховная Рада приняла президентский закон "О судоустройстве и статусе судей" (№4734). За это решение проголосовал 281 народный депутат из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

Также, Верховная Рада 2 июня приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)». Документ направлен на обеспечение независимости судебной власти, повышение требований и профессиональных стандартов к судейского корпуса, ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы судоустройства, обеспечение непрерывной и эффективной работы органов судебной власти на переходный период.