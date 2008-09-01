БЮТ хочет лишить нардепов "хобби" в Верховной Раде

Фракция БЮТ предлагает среди первоочередных рассмотреть вопрос об избрании заместителей председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, избрать заместителей председателя ВР можно было бы уже завтра.

Кроме того, сказал депутат, фракция БЮТ считает необходимым принять закон о временных следственных комиссиях, поскольку на сегодня их роль сводится «к хобби».

Также, по мнению И.КИРИЛЕНКО, первоочередным должно стать внесение изменений в законы о Конституционном Суде, СБУ, Кабинете министров, а также принятие ряда законопроектов с целью обеспечения проведения Евро-2012.