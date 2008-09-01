Ющенко сказал, в чьих руках находится судьба коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что судьба коалиции находится в ее руках, а не в руках Конституционного Суда.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, рассказывая о встрече В.ЮЩЕНКО с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ и лидером фракции НУ-НС Вячеславом КИРИЛЕНКО.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО акцентировал на необходимости обеспечение единства, как в парламенте, так и внутри фракции НУ-НС, а также на необходимости соблюдения фракционной дисциплины для эффективного принятия законодательных решений.

Президент подчеркнул, что третья сессия парламента станет настоящим тестом на существование коалиции, которая сейчас, по его словам, переживает трудные времена.

«Судьба коалиции в руках самой коалиции, а не КС», - процитировала слова Президента его пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что, по мнению главы государства, коалиция должна подтвердить свое действие путем принятия законов, предусмотренных коалиционным соглашением. Президент констатировал, что из почти 200 законопроектов, принятие которых предусмотрено соглашением, в парламент внесено только 42, а принято в целом только 11.

Президент коснулся вопроса необходимости выполнения коалиционного соглашения и во время встречи с фракцией НУ-НС. По словам И.ВАННИКОВОЙ, по убеждению главы государства, одними из первых вопросов, которые должны быть включены в повестку дня третьей сессии, является принятие в целом законопроектов, принятых парламентом за основу. В частности, речь идет о законопроекте «Об оппозиции», законопроект «О внесении изменений в закон о местных государственных администрациях», законопроект о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении».

Также среди приоритетных задач В.ЮЩЕНКО определил вопрос завершения бюджетного процесса. Также он подчеркнул необходимость завершения процесса адаптации законодательства к требованиям ВТО. Среди приоритетных задач глава государства определил принятие государственной программы приватизации на 2008-2012 гг., а также создание законодательной базы для проведения Евро-2012.

Также глава государства отметил необходимость завершения рассмотрения и принятия законопроектов, направленных на осуществление судебной реформы. В частности, по его словам, необходимо рассмотреть законопроект «О внесении изменений в закон «О судоустройстве Украины» и изменения к закону «О статусе судей». В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность принятия антикоррупционного пакета инициированного им, а также пакет законопроектов, касающихся земельной реформы и внедрения рынка земли.

Глава государства также выразил надежду, что фракции коалиции поддержат его законодательную инициативу установить уголовную ответственность за отрицание Голодомора 1932-1933 годов.

И.ВАННИКОВА рассказала, что В.ЮЩЕНКО призвал фракцию НУ-НС проводить консультации со своими партнерами по коалиции относительно формирования четкого плана действий. «Если мы не научимся действовать совместно, существование коалиции будет под угрозой», - процитировала И.ВАННИКОВА слова В.ЮЩЕНКО.