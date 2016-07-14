Нардеп: следует установить четкую ответственность за использование бюджетных средств руководителями органов разведки

Об этом на странице Facebook написала народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко», председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал принятие за основу взаимосвязанных законопроектов №4911 и 4912 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разведывательных органов".

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"Сегодня в структуру ГПСУ входит разведывательный орган. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 10.09.2014 №442, администрация Государственной пограничной службы Украины отнесена к центральным органам исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра внутренних дел Украины. Таким образом, сегодня министр внутренних дел занимается координацией деятельности разведывательного органа ГПСУ, что является несвойственной ему функцией, а также распоряжается бюджетными средствами этого органа, что затрудняет гибкость и оперативность принятия решений, разделяет распорядителя и ответственного пользователя средств, размывает ответственность при управлении процессами", - отметила парламентарий.

«Законопроектом предлагается отнести вопросы координации деятельности разведывательного органа ГПСУ к его непосредственному руководителю, а также предоставить ему полномочия по распоряжению бюджетными средствами этого разведоргана. Таким образом, законопроект законодательно устанавливает конкретного ответственного как за деятельность разведывательного органа ГПСУ, так и за использование им средств, ведь сегодня де-юре этот вопрос решает министр внутренних дел, в то время как руководство осуществляется председателем ГПСУ", - отметила Ирина Фриз.

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Парламентарий предлагает такой подход распространить на все разведывательные органы: определить руководителей разведывательных органов, определенных законодательством распорядителями бюджетных средств своих учреждений.

«Принятие законопроекта №4911 позволит ликвидировать правовые коллизии между законами Украины "О разведывательных органах" и "О центральных органах исполнительной власти" и создать эффективную правовую и финансовую основу для деятельности разведывательных органов, в том числе разведоргана ГПСУ", - добавила депутат.

Кроме того Фриз пояснила, что законопроект №4912 решает этот вопрос с точки зрения Бюджетного кодекса. В частности, им предусмотрено, что главные распорядители средств Государственного бюджета Украины определяются Бюджетным кодексом Украины и утверждается законом о Государственном бюджете Украины путем установления им бюджетных назначений (часть вторая статьи 22). Статья содержит исчерпывающий перечень учреждений и органов, которые являются главными распорядителями бюджетных средств.

Поскольку законопроект 4911 предусматривает определение разведывательных органов как главных распорядителей бюджетных средств, законопроектом 4912 предлагается в части второй статьи 22 Бюджетного кодекса Украины добавить разведывательные органы Украины в лице их руководителей, как главных распорядителей бюджетных средств, выделяемых на эти разведывательные органы.

“Таким образом, мы установим четкую ответственность за использование бюджетных средств руководителями разведывательных органов, дадим возможность создать основания для их эффективной работы”, - подытожила Ирина Фриз.