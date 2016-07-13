Порошенко поздравил Сенцова с юбилеем

«Сегодня день рождения Олега Сенцова. Сегодня Олегу – 40, из них более двух лет он в тюрьме – заложник Москвы», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

«Олег, спасибо, что Вы не сломались», - подчеркнул президент, добавив, что Сенцов остается верным своим принципам и стал символом крепости духа.

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Также глава государства заверил, что Украина делает и будет делать все, чтобы Сенцов, как и каждый украинский политзаключенный, вернулся домой.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и трех других проукраинских активистов сотрудники ФСБ задержали в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. 25 августа 2015 года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову, приговорив его к 20 годам заключения в колонии строгого режима.