В Канаде заявили, что их премьер-министр Трюдо поражен официальным визитом в Украину

Об этом ТСН заявила министр международной торговли Канады Христя Фрилянд.

"Вы знаете, что премьер-министр давно поддерживает Украину. Когда мы были в оппозиции, мы поддерживали Украину. Мы видим украинский вопрос для Канады не партизанским. Я считаю, что есть поддержка всех политических партий. Но я вижу, что за последние два дня, которые премьер-министр был в Украине (и это не первый раз, но впервые как премьер-министр), Украина произвела на него огромное впечатление. Он очень глубоко понял на душевном уровне две вещи: во-первых, какие украинские ценности важны. В какой степени этот конфликт, Украина переживает сейчас, о демократических ценностях, правах человека, мультикультурности. Он это действительно понял и видел собственными глазами. Это его поразило", - отметила Фрилянд.

По словам министра, Трюдо понял также, в каких тяжелых условиях находится Украина.

"Украине сейчас надо воевать на два фронта: на военном и на фронте реформ. Он действительно видел своими глазами, и я тоже. Мы очень ценим ту работу, которую делает украинское правительство, но в первую очередь общество, украинская громада", - добавила министр Фрилянд.

При этом отвечая на вопрос об опасениях украинцев, что после прихода либералов к власти в Канаде новое правительство пойдет на сотрудничество с Россией, Фрилянд заявила: "Наш премьер-министр очень четко, не раз говорил в Канаде и в Украине, что мы поддерживаем Украину. что мы поддерживали в прошлом, что мы поддерживаем теперь, и мы будем поддерживать в будущем. И это абсолютно четкая наша позиция. Есть одно изменение: мы считаем, что важно, чтобы были какие-то контакты на правительственном уровне между Канадой и Россией. Что можно говорить с Россией. Но не нужно это понимать, как смягчение нашей позиции. Я бы сказала, наоборот", - констатировала она.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли, переговоры по которому длились шесть лет. В Министерстве экономического развития и торговли ожидают, что зона свободной торговли будет предусматривать снятие торговых ограничений и полную отмену торговых пошлин на основные группы товаров в течение льготного периода 3-7 лет. В частности, сразу после вступления в силу отменяются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, а также на одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику. В течение 3-7 лет отменяются пошлины на ряд агропродукции, а также строительные материалы, продукцию машиностроения, включая комплектующие к самолетам, автомобили и тракторы. Документ дает возможность украинским и канадским компаниям участвовать в государственных закупках обеих стран.