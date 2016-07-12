Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте имущества Каська

Об этом Касько написал на своей странице в Facebook.

"Апелляционный суд сегодня продемонстрировал свою предвзятость и зависимость от ГПУ. Прокурор прямо на процессе признал, что: подозрение в деле не была вручена мне в установленном законом порядке; прокуратура нарушила закон, обращаясь с ходатайством о выселении из жилья. Однако суд оставил арест в силе, отменив правда запрете использования жилья", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры за несогласия с действиями руководства ведомства.

В апреле в ГПУ заявили, что Каську сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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В ведомстве утверждали, что Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес государству убытков в особо крупных размерах. При этом в ГПУ подчеркнули, что Касько нарушил права категорий лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь.

Позже суд наложил арест на квартиру Каська на бульваре Дружбы народов. 23 мая Апелляционный суд Киева снял арест с квартиры.

31 мая Касько заявил, что на его квартиру вновь наложен арест.