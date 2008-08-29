Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией
Завтра из Москвы отзовут всех дипломатов
|Григол Вашадзе
В Москве сожалеют в связи с решением Грузии. "Это не пойдет на пользу нашим двусторонним отношениям", – заявил официальный представитель МИДа России Андрей Нестеренко. По его словам, Москва против разрыва дипломатических отношений с Грузией.
Дипломат подчеркнул, что после разрыва дипотношений вся ответственность ложится на грузинскую сторону.
Российские дипломаты готовы покинуть Грузию, если сообщения о разрыве дипломатических отношений между Россией и Грузией официально будут подтверждены, заявил посол России в Грузии В.Коваленко.
Грузия готова вручить российскому послу ноту о разрыве дипломатических отношений. "Как только мы получим инструкцию, мы вызовем посла Российской Федерации и передадим ему ноту, в которой сообщим, что действие протокола об установлении дипломатических отношений между Грузией и Россией прекращает свое действие", - заявил замглавы МИД Грузии Григол Вашадзе.