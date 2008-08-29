Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией

Грузия разрывает дипломатические отношения с Россией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии, - заявил замминистра иностранных дел Григол Вашадзе. По его словам, это решение окончательное. Завтра из Москвы будут отозваны все грузинские дипломаты.

В Москве сожалеют в связи с решением Грузии. "Это не пойдет на пользу нашим двусторонним отношениям", – заявил официальный представитель МИДа России Андрей Нестеренко. По его словам, Москва против разрыва дипломатических отношений с Грузией.

Дипломат подчеркнул, что после разрыва дипотношений вся ответственность ложится на грузинскую сторону.

Российские дипломаты готовы покинуть Грузию, если сообщения о разрыве дипломатических отношений между Россией и Грузией официально будут подтверждены, заявил посол России в Грузии В.Коваленко.

Грузия готова вручить российскому послу ноту о разрыве дипломатических отношений. "Как только мы получим инструкцию, мы вызовем посла Российской Федерации и передадим ему ноту, в которой сообщим, что действие протокола об установлении дипломатических отношений между Грузией и Россией прекращает свое действие", - заявил замглавы МИД Грузии Григол Вашадзе.

"Эхо Москвы"