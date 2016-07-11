"Нормандский формат" и "Большая пятерка" работают параллельно для давления на Россию - Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что участники "нормандского формата" и "Большой пятерки" работают параллельно для давления на Россию, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения.
Об этом Климкин сказал сегодня журналистам в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
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"У нас есть "нормандский формат". Он действует, он никуда не исчез. Мы работаем в этом формате, но фактически то, что была встреча "Большой пятерки" с Украиной, и фактически происходят почти параллельно скоординированные шаги и в "нормандском формате", и соответствующие шаги с американской стороной, означает, что фактически работает и формат "Большой пятерки" с Украиной", - подчеркнул Климкин.
"И дело не в формате, дело в том, чтобы осуществить на сегодня максимальное давление на Россию в разных форматах. Именно, я подчеркиваю - в разных форматах для того, чтобы мы достигли успеха", - заявил Климкин.
Как сообщал УНИАН, во встрече в формате "Большая пятерка плюс Украина", которая состоялась 9 июля в рамках саммита НАТО в Варшаве, приняли участие президент Украины Порошенко, президент США Барак Обама, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Италии Маттео Ренци.