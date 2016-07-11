В МИД рассказали об анонсированной Порошенко "дорожной карте" выполнения Минских соглашений

Они касаются прекращения огня, отвода российских войск, тяжелого оружия, наемников РФ, доступа миссии ОБСЕ ко всему Донбассу, включая границу, и обеспечения безопасности перед выборами, во время выборов и после выборов на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнесом Ханом, заместителем генерального секретаря Внешней службы ЕС Хельгой Шмидт и представителями МИД стран «Восточного партнерства» сегодня в Киеве.

По словам Климкина, встреча в формате «Большая пятерка + Украина» в Варшаве была посвящена тому, как заставить Россию выполнять Минские договоренности. Вопрос заключается в отсутствии со стороны России каких-либо реальных шагов в сфере безопасности, отметил министр.

«Поэтому логика «дорожной карты», которую мы хотим совместно создать, состоит в необходимости четко определить последовательность шагов, в первую очередь последовательность шагов в сфере безопасности, они касаются как прекращения огня, так и отвода российских войск, тяжелого оружия, наемников», - заявил Климкин.

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«Разрешения для наблюдательной миссии ОБСЕ эффективно контролировать территорию Донбасса, в соответствии с мандатом миссии, и, конечно, неконтролируемый участок украинско-российской границы, и вопроса, каким образом обеспечить безопасность перед выборами, во время выборов и после выборов до того момента, как нормальная жизнь реально вернется в Донбасс», - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Петр Порошенко в Варшаве по итогам встречи в формате "Большая пятерка + Украина" в рамках саммита НАТО заявил, что "Большая пятерка" с Украиной разработают «дорожную карту» для обеспечения безопасности на востоке Украины.