Ющенко отбыл на Донбас

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства посетит шахту «Красноармейская – Западная №1», которая принадлежит к шахтоуправлению «Покровске», где осмотрит диспетчерский пункт, строительство обогатительной фабрики и нового блока шахты, а также пообщается с шахтерами и шахтостроителями. Кроме того, в Донецке В.ЮЩЕНКО посетит шахту «Октябрьский рудник».

В Донецке глава государства также примет участие в торжественном собрании по случаю Дня шахтера и вручит государственные награды.

В поездке Президента сопровождают председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК и заместитель главы Секретариата Роман БЕССМЕРТНЫЙ.