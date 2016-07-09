Обама исключает возвращения к обычным отношениям с РФ до полного выполнения ею Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама заявил на пресс-конференции в Варшаве после завершения саммита НАТО.

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"И даже если Совет НАТО-Россия состоится в Брюсселе на следующей неделе, наши 28 стран едины в точке зрения, что нельзя поддерживать обычные (привычные) дела, как это было ранее с Россией, до тех пор, пока она полностью не выполнит свои обязательства по Минску", - подчеркнул Обама.

Как сообщал УНИАН, Обама отмечает, что во время встречи лидеров США, Германии, Франции, Великобритании и Италии с президентом Украины Петром Порошенко "Большая пятерка" подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.