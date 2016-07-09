Обама: "Большая пятерка" подтвердила решительную поддержку целостности Украины
Президент США Барак Обама отмечает, что во время встречи лидеров США, Германии, Франции, Великобритании и Италии с президентом Украины Петром Порошенко "Большая пятерка" подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал на пресс-конференции в Варшаве после завершения саммита НАТО.
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"НАТО увеличивает нашу поддержку Украине. И во время нашего заседания Комиссии НАТО-Украина мы договорились о новом пакете помощи с целью улучшения поддержки Альянса для украинских сил", - подчеркнул Обама.
"Премьер-министр Кэмерон, президент Олланд, канцлер Меркель, премьер-министр Ренци и я встретились с президентом Порошенко, и мы вновь подтвердили нашу решительную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также необходимость продолжения политических и экономических реформ", - подчеркнул Обама.
"Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность независимого европейского государства Украина и придерживалась провокационного поведения в отношении союзников НАТО", - подчеркнул президент США.
Как сообщал УНИАН, в Варшаве в рамках саммита НАТО прошли переговоры президента Украины Петра Порошенко с лидерами "Большой пятерки".