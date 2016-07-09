Обама: "Большая пятерка" подтвердила решительную поддержку целостности Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал на пресс-конференции в Варшаве после завершения саммита НАТО.

Читайте такжеСтолтенберг призвал Россию прекратить оказывать поддержку боевикам на Донбассе

"НАТО увеличивает нашу поддержку Украине. И во время нашего заседания Комиссии НАТО-Украина мы договорились о новом пакете помощи с целью улучшения поддержки Альянса для украинских сил", - подчеркнул Обама.

"Премьер-министр Кэмерон, президент Олланд, канцлер Меркель, премьер-министр Ренци и я встретились с президентом Порошенко, и мы вновь подтвердили нашу решительную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также необходимость продолжения политических и экономических реформ", - подчеркнул Обама.

"Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность независимого европейского государства Украина и придерживалась провокационного поведения в отношении союзников НАТО", - подчеркнул президент США.

Как сообщал УНИАН, в Варшаве в рамках саммита НАТО прошли переговоры президента Украины Петра Порошенко с лидерами "Большой пятерки".