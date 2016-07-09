Польский президент встретился с Савченко

Об этом сообщается в Twitter Канцелярии президента Польши.

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Напомним, в Варшаве в рамках саммита НАТО состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. В заседании принимала участие и народный депутат Украины Надежда Савченко.

По итогам заседания Комиссии было принято совместное заявление.