Польский президент встретился с Савченко
17:50, 09 июля 2016Политика
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Президент Польши Анджей Дуда в рамках саммита НАТО в Варшаве встретился с народным депутатом Украины от фракции ВО "Батькивщина" Надеждой Савченко.
REUTERS
Об этом сообщается в Twitter Канцелярии президента Польши.
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Напомним, в Варшаве в рамках саммита НАТО состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. В заседании принимала участие и народный депутат Украины Надежда Савченко.
По итогам заседания Комиссии было принято совместное заявление.
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