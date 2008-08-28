Ющенко приказал Тимошенко обеспечить "принцип взаимности" с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил правительству подготовить предложения по обеспечению принципа взаимности в регулирования режима взаимных поездок граждан Украины и государств-членов ЕС.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен изучить в месячный срок вопрос получения виз гражданами Украины для въезда в государства - члены Европейского Союза, транзитного проезда по территории этих государств и внести по результатам изучения предложения по обеспечению учета принципа взаимности в регулировании режима взаимных поездок граждан Украины и государств-членов Европейского Союза.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.