В "Таможенном контроле" заявляют о давлении и слежке

По ее словам, за ней и другими представителями организации уже несколько дней ведется слежка.

"С понедельника за мной начали следить. Неизвестные ежедневно меняют машины и сопровождают меня повсюду ", - рассказала Биленко.

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Она добавила, что слежка ведется также и за некоторыми членами организации. Кроме того, неизвестные звонят на телефон "Таможенного контроля", который есть в общем доступе, и молчат.

"Наша организация в последнее время подняла несколько актуальных вопросов, которые волнуют предпринимателей. Это и несовершенство украинской базы рисков, манипуляции с определением таможенной стоимости, коррупция на таможенных терминалах внутри страны. Есть ряд лиц, которые пользуются несовершенством законодательства и зарабатывают на этом большие деньги. В интересах этих людей запугать членов организации и прекратить деятельность "Таможенного контроля", однако этого не будет. Такая реакция коррупционеров лишь доказывает, что мы делаем все правильно ", - заявила Биленко.