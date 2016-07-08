Чубаров заявил о неизбежности освобождения Крыма от российских оккупантов

Об этом народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в Facebook, комментируя заявление и призыв подконтрольной РФ так называемого «государственного совета» Крыма к мировому сообществу с призывом не поддерживать Меджлис, обвиняя его в терроризме.

«Очередным свидетельством расширения панических настроений в оккупационной власти Крыма стало принятие депутатами госсовета» 8 июля 2016 года очередного заявления с инсинуациями в адрес Меджлиса крымскотатарского народа», – отметил Чубаров.

«Лица, которые предали два года тому назад свое государство, свой народ, переступили через международное право, бросили Крым и его жителей в экономический хаос и нищету, осознают неизбежность индивидуальной ответственности за совершенные ими преступления. В попытках избежать этой ответственности, а также отвлечь крымское общество от катастрофического ухудшения всех сфер жизни, крымские коллаборанты – «депутаты» взорвались очередным заявлением – страшилкой в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и его руководства», – отметил председатель Меджлиса.

Чубаров, который находится в Варшаве на саммите НАТО, выразил убеждение, что Крым будет освобожден.

«Примечательно, что информацию о заявлении «депутатов госсовета» Крыма я увидел на своей новостной стенке во время заседания Экспертного форума на саммите НАТО. Слушая бывших и действующих политиков мирового уровня, глав государств и международных организаций еще раз убеждаюсь в том, что уход российских оккупантов из захваченного ими Крыма неизбежен. Понятно, что понимают такую для себя мрачную перспективу и в Кремле... И пока они ищут пути отхода из Крыма, их крымские шавки заходятся в неистовом лае ... Авось хозяин заметит и не оставит в Крыму при своем бегстве», – написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня так называемый «государственный совет Республики Крым» принял заявление «Об осуждении любых форм проявления экстремизма и терроризма в отношении населения Республики Крым», в котором обвинил Меджлис крымскотатарского народа в «организации террористических групп».

Также «госсовет» призвал мировое сообщество не оказывать никакой моральной, финансовой, технической помощи Меджлису и «создаваемым им незаконным вооруженным формированиям».

В апреле этого года оккупационная власть запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.