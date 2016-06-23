Запрет Меджлиса: Украина подает иск против России в ЕСПЧ
Украина через неделю-две направит иск против России в Европейский суд по правам человека из-за запрета Меджлиса крымскотатарского народа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Читайте такжеЦена за аннексию Крыма: Украина требует от России деоккупации и денежной компенсации, озвучила сумму«Возможно, неделю-две времени, которые будут нужны для его направления, по факту вся юридическая аргументация уже построена», - добавила Севостьянова.
«У нас уже готова отдельная жалоба (в ЕСПЧ) по запрету Меджлиса, мы не хотим ее сливать с другими, потому что она очень конкретная и очень кричащая. По факту она готова к подаче в любой день, но мы еще ждем отдельные доказательства для ее подкрепления», - сказала она.
Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года на полуострове начали задерживать крымских татар, участились обыски в их домах и мечетях. Оккупационная власть запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.